Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'ye "cinsiyetçi" söylemi sebebiyle tepkiler sürüyor - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'ye "cinsiyetçi" söylemi sebebiyle tepkiler sürüyor

08.02.2021 05:55
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'ye

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro'ya "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadeleri nedeniyle siyaset, bürokrasi ve spor camialarından tepkiler artarak devam ediyor.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro'ya "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadeleri nedeniyle siyaset, bürokrasi ve spor camialarından tepkiler artarak devam ediyor.

Almanya, Finlandiya, İsveç, İrlanda ve Portekiz dahil bazı ülkelerin Tokyo büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) Japonya'daki temsilciliği, sosyal medya platformu Twitter'daki "Sessiz olma" ve "Cinsiyet eşitliği" başlıklı hashtag'lere desteklerini açıkladı.

"Davranmayan kadınlar" ile "Lütfen istifa et Mori" başlıklı hashtaglerin de dahil edilmesi sonrası tepki tweetlerinin defalarca yeniden gönderilmesi akabinde sosyal medyada büyük ses getiren harekete Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi de desteğini açıkladı.

Merkezi hükümet, Tokyo Valiliği, Japonya Olimpiyat Komisyonu ile Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesine hitaben açılan çevrim içi dilekçede "Mori'nin söylem ve davranışlarının üzerine gidilmesi" çağrısı yapıldı.

"Change.org" üzerinden dilekçeyi imzalayanların sayısı hafta sonu 110 bini geçti.

Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamashita Yasuhiro, Mori'nin ifadelerinin "olimpiyat ruhunu" ihlal ettiğini belirterek, olası bir istifaya yönelik "Mori özür diledi ve söylemini geri aldı. Birçok fikir var, bana göre Mori'nin makamında kalmasını isterim." diye konuştu.

İki kadının tepkisi merak edildi

Konuya ilişkin tepkiler sürerken Tokyo Oyunları'nın düzenlenmesinde kritik noktalarda görev yapan Japon kadın siyasetçilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko ile Tokyo Valisi Koike Yuriko'nun tepkisi merak edildi.

Olimpiyatlar Bakanı, yaptığı açıklamada, Mori'ye yönelik "Kendisine yeterli düzeyde cevap vermek isterim ki bir daha bunları tekrarlamasın." ifadesini kullandı.

Vali Koike de söz konusu ifadeleri "müsamaha gösterilemez" şeklinde niteleyerek, "Duyduğumda şaşkınlık içinde kaldım. Gönüllüler istifa ediyor ve protesto telefonları geliyor." dedi.

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta içi JOC'un çevrim içi toplantısında Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı.

Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." diye konuşmuştu.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Olimpiyat, Siyaset, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'ye 'cinsiyetçi' söylemi sebebiyle tepkiler sürüyor - Son Dakika


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