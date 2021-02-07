Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinden, Başkan Mori'nin "cinsiyetçi söylemleri" nedeniyle özür

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, Başkan Mori Yoşiro'nun "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadelerinin tepki çekmesi sonrası, olimpiyat gönüllülerine "özür içeren" ve "destekten vazgeçilmemesini" isteyen e-posta gönderdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi tarafından bünyesindeki olimpiyat gönüllülerine bir e-posta gönderilerek Mori'nin aykırı ifadeler kullanması nedeniyle en içten şekilde özür dilendi.

Yaklaşık 80 bin kişiye gönderilen e-postada, ve turnuvaya yönelik desteğin bırakılmaması istenirken, olimpiyat vizyonunun "farklılık ve denge" sunduğu vurgulandı.

E-postada "Başkan Mori, olimpiyat ve paralimpik ruhuna aykırı uygunsuz ifadeler kullanmıştır. Tüm farklılıklarımızın doğal olarak kabul gördüğü bir toplumun hayata geçirilebilmesinin arzulandığı bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz." denildi.

Haberde, 83 yaşındaki Mori'nin ifadeleri nedeniyle Tokyo Valiliğine kayıtlı yaklaşık 30 bin kişilik "City Cast" gönüllü grubundan bazı kişilerin istifa ettiği kaydedildi.

İstifa mektuplarında, "Gönüllü olup olmama konusunda kafam karışık. Motivasyonum düştü." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

İstifaya davet edildi

Mori, hafta içinde Japonya Olimpiyat Komitesinin (JOC) çevrim içi toplantısında, Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı.

Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." demişti.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İfadeler ulusal ve uluslararası medyada tepkiye karşılanmış, Twitter kullanıcıları Mori'yi "cinsiyetçi" ve " çağ dışı" söylemleri sebebiyle istifaya davet etmişti.