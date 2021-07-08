Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori'den "seyircisiz olimpiyat" vurgusu - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori Yoşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tokyo Oyunlarının seyircisiz düzenlenmesinin opsiyonlar arasında yer aldığını söyledi.

Komite Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti milletvekili Endo Toşiaki'nin düzenlediği toplantıya katılan Mori, başlamasına iki hafta kalan olimpiyatlara yönelik yurt içi seyirci kararına değindi.

"Seyircisiz turnuva" vurgusu yapan Mori, "Turnuvayı kapalı kapılar ardında düzenlemenin makul olduğunu her zaman söylemişimdir. Bu yönde bir plan doğrultusunda hareket etmek daha iyidir." dedi.

Sporcuların turnuvaya yönelik fedakarlıkları göz önüne alındığında turnuvanın iptali çağrılarının adil olmayacağını savunan Mori, "Benzeri görülmemiş bir durumdayız. Umarım Japonya oyunların gerçekleştirilmesine yönelik gücünü ispatlar." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, olimpiyat müsabakalarında 10 bin seyirci sınırı planlayan komite, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası, daha az sayıda seyirci ya da seyircisiz turnuva opsiyonlarını değerlendiriyor.

İstifa etmişti

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, şubat ayında "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunmuş ve "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." demişti.

Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." diye konuşmuştu.

Kamuoyunda sert tepki gören bu ifadeler sonrası Mori, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." diyerek Komite Başkanlığından istifa etmişti.

Mori'nin yerine başkanlığa, Başbakan Suga Yoşihide kabinesinde az sayıdaki kadın yöneticilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirilmişti.