Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenebilir - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Temmuz ayında başlaması beklenen oyunların korona virüs salgını tehlikesiyle seyircisiz gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyonun seyircisiz düzenlenmesi gündemde. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto Fransız basınına yaptığı açıklamada, olimpiyatların ancak organizatörleri Japonya'daki sporcuları ve insanları 'tamamen korumaları' halinde başarıya ulaşabileceğini ifade etti. Hashimoto, "Seyircilerin oyunlara katılmasına izin veremeyeceğimiz bir durum olabilir. Oyunları başarılı olarak nitelendirebilmemizin tek yolu, sporcuların ve Japonya halkının hayatını ve sağlığını korumaktır" diye konuştu. Hashimoto, organizatörlerin ilerleyen zamanlarda durumun değişkenlik gösterebileceğini kabul ettiklerini belirterek, "Organizasyon komitesi, etkinliğin iptal edilmemesini sağlamak için ne yapılması gerektiğini düşünüyor" şeklinde konuştu.

YURT DIŞINDAN SEYİRCİ KABUL EDİLMEMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz 20 Mart'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi dahil dev organizasyonun paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, olimpiyatlara yurt dışından seyirci kabul edilmemesine karar verilmişti. Karara gerekçe olarak 'organizasyona dair en büyük önceliğin, oyunların ve katılımcıların güvenliğini sağlamak' olduğu gösterilmişti.

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin korona virüs salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

(İHA)