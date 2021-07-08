Japonya'da OHAL ilan edilmesinden sonra Tokyo Olimpiyatları'nın da seyircisiz oynanması kararı alındı. Salgın tedbirleri kapsamında büyük merakla beklenen organizasyonda seyirci olmaması sebebiyle heyecanın dozu biraz düşecek.
Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları, 2021 yazında da eski atmosferinden uzak olacak. Dış ülkelerden gelecek basın mensuplarına da kısıtlamalar getirildi.
Son Dakika › Spor › Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı - Son Dakika Spor