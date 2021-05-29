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Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor - Son Dakika
BBC

Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor

29.05.2021 14:27
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor, System.String[]

Japonya yaşanan yeni koronavirüs dalgası nedeniyle dördüncü kez acil durum ilan etti.

Japonya yaşanan yeni koronavirüs dalgası nedeniyle dördüncü kez acil durum ilan etti. Bu defaki acil durumun Tokyo Olimpiyatları'nın başlayacağı 23 Temmuz'a dek kaldırılamaması riski var.

Ayrıca acil durum kaldırılsa da Olimpiyatlar gibi büyük bir etkinliğin süper bulaş etkisi yaratması ve hatta bir "Tokyo varyantı"nın ortaya çıkmasından korkuluyor.

Tokyo ve sekiz eyalette Nisan sonunda üçüncü defa ilan edilen acil durumun 31 Mayıs'ta kaldırılması öngörülüyordu. Ancak Cuma günü basın toplantısı yapan Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi gereği acil durumu 20 Haziran'a dek uzattıklarını söyledi.

Varyant korkusu

Vaka sayısı nispeten düşük olsa da Japonya koronavirüs bulaşının kökünü kazıyamadı.

Ülkede vaka düşme hızının bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor olmasının ardında virüsün mutasyon geçirmiş varyantlarının olduğu belirtiliyor.

Aşılamanın çok yavaş ilerlediği Japonya'da uzmanlar Olimpiyatların yapılmasında ısrar edilmesi durumunda 200 ülkeden gelip gidecek olan 11 bin atlet ve 80 bin civarında teknik ekip ve delegelerle beraber virüsün mutasyon geçirip seçkiye "Tokyo varyantının" eklenmesinin tüm dünya için felaket olacağının altını çiziyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise acil durum şartlarında bile Olimpiyatlar'ın yapılabileceğini savunmaya devam ediyor. Nihai karar en geç Haziran sonunda verilmek zorunda.

Vaka sayılarında istenilen düşüş yakalanamadı

Ülke ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturan Tokyo, Osaka ve yedi diğer eyalette acil durum uzatılırken, şu an 47 eyaletin dörtte üçünde değişen oranlarda kısıtlamalar uygulanıyor.

Buna rağmen günlük vaka sayısının Tokyo'da 1000'in üzerine çıktığı, Osaka'da hastane yatağı yoğunluğunun yüzde 90'lara vardığı Nisan'ın son haftası ilan edilen acil durumdan bu yana, Tokyo'da vaka sayısı dün itibarıyla 684 oldu. Ülkede egemen olan İngiliz varyantının çok daha bulaşıcı olan Hint varyantıyla yer değiştirmesinden korkuluyor.

Tokyo'da dün yapılan bir toplantıda konuşan Japonya Doktorlar Sendikası'nın başındaki Naoto Ueyama, Olimpiyatlar'ın yapılması durumunda alınan tüm önlemlere karşın "Tokyo Olimpiyatları" varyantının çıkmasının bile olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Son vakaları daha çok gençlerin oluşturduğu Japonya'da Nisan başından beri bir parça hız kazanan 65 yaş ve üstü 35 milyon kişinin aşılanmasının bitip sıranın diğer yaş gruplarına gelmesinin bürokrasi nedeniyle aylar alacağı düşünülüyor.

Hükümetin açmazı

Japonya'da 2013 yılında 2020 Olimpiyatları'nı Tokyo'nun kazandığının açıklandığı zamanki enerji ve umudun yerinde bugün yeller esiyor. Salgın nedeniyle Olimpiyatlar Japonya için bir nimetten çıkıp yük haline gelmiş durumda.

Vakaların azaldığı ve ülkenin yüzde 50'sinin en az bir doz aşı olduğu ABD'de hükümetin bu hafta vatandaşlarına gerekmedikçe Japonya'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunması da Japonya'ya büyük darbe vurdu.

Olimpiyat karşıtı protestolar yapılıyor

Koronavirüs salgınının dünyada biçim değiştirdiği ve hızının kesilemediği bir dönemde Japon hükümeti, bulaş riskine rağmen Olimpiyatları yapmakta kararlı görünmesi nedeniyle kamuoyundan artan oranda bir eleştiriye maruz kalıyor.

Yabancı seyirciyi yasaklayan Japonya dünyayı da kendi halkını da Olimpiyatlar'ın güvenle yapılabileceği konusunda ikna etmekte zorlanıyor.

Yomiuri gazetesinin yaptığı son araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Olimpiyatlar'ın iptalini isterken en azından yine ertelenmesini isteyenler de katılınca bu oran yüzde 80'lere varıyor.

Ülkenin ikinci büyük gazetesi ve Olimpiyat sponsorlarından Asahi'de bu hafta editoryal kurulunun imzasıyla çıkan bir yazıda ise hükümete oyunları iptal etmesi için çağrı yapıldı. Benzer bir çağrı, aralarında sponsorların da olduğu, ülkenin en büyük şirketlerini kurmuş olan Softbank CEO'su Masayoşi Son ve Rakuten CEO'su Hiroşi Mikitani tarafından da yinelenmişti.

Nihai karar IOC'nin

Ancak Olimpiyatlar'ın iptali konusunda hükümetin eli kolu bağlı çünkü sözleşme yaptıkları IOC oyunlardan kendisi vazgeçmediği sürece Japonya yasal yükümlülüğünü yerine getirmek, aksi halde ceza ödemek zorunda. Olimpiyatlar'dan vazgeçmenin yaratacağı düş kırıklığı ve prestij kaybı da hükümeti korkutuyor.

IOC üyesi Dick Pound, Yomiuri'nin Olimpiyat karşıtı çıkan kamuoyu araştırması sonucunun açıklandığı gün Olimpiyatlar'ın "yapılması gerektiğini ve de yapılacağını" söylerken, yine de Olimpiyatlar'la ilgili kararın Haziran sonuna dek verilmesi gerektiğini de belirtti.

Öte yandan IOC Başkanı Thomas Bach'ın sözcüsü Mark Adams "Biz kamuoyunu dinleriz ama onun tarafından yönlendirilmeyiz" şeklinde tepki toplayan bir açıklama yaptı.

Başkan Bach'ın Olimpiyatlar'ı konuşmak için Tokyo'ya yapmayı planladığı ziyareti acil durum ilanı nedeniyle en az bir kez ertelediği biliniyor.

Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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