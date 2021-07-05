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Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak

05.07.2021 15:41
Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunlarına ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 3 sporcu katılacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunlarına ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 3 sporcu katılacak.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye şu ana kadar 14 branşta 91 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazandı. Türkiye Olimpiyat Takımı'nın üç sporcusu ise ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görüyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Salih Korkmaz ve Evin Demir Yürüyüş branşında, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde özel öğrenci olan Eda Tuğsuz ise cirit atma branşında ülkemizi temsil edecekler.

Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş branşında olimpiyat baraj derecesini geçerek katılım hakkı kazanmıştı. Korkmaz şu anda dünya sıralamasında 1: 18: 42 derecesi ile 9. sırada yer alıyor. Doha'da 2019 yılında yapılan dünya Atletizm Şampiyonasında 5. aynı yıl İsveç'in Gvle kentinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Evin Demir, kadınlar 20 kilometre yürüyüş branşında dünya sıralamasında 51. Sıradan olimpiyat oyunlarında yarışma hakkı kazandı. Demir, Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın ardından üçüncü sporcu olarak Tokyo Olimpiyat Oyunlarında yürüyüş branşında yarışacak. ALKÜ Spor Bilimleri'nde özel öğrenci olarak öğrenim gören Eda Tuğsuz ise 6 Haziran 2019'da gerçekleştirdiği 64.51 metre derecesi ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 15. sıradan katılım hakkını elde etmişti.

"Öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı"

Yaşanan gelişmelerden çok mutlu olduklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Ülkemizi temsil edecek 91 sporcudan 3'ünün ALKÜ'de eğitim alıyor olması gerçekten bizim için gurur verici. Öğrencilerimizin mücadelelerini yakından takip edeceğim. İnşallah bizlere yeni mutluluklar yaşatacak başarılar elde ederler. Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Türk Milli Takımlarında ülkemizi temsil edecek tüm sporcular ile üniversitemizde öğrenim gören olimpik sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak
Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak
Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak

Spor Bilimleri Fakültesi, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ'lü 3 sporcu katılacak - Son Dakika Spor


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