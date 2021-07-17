Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Japonya'ya vardı - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı.
İstanbul Havalimanı'ndan dün törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile Tokyo'ya geldi.
Kafileyi taşıyan Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçak Narita Havalimanına indi.
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen milli kafileyi havalimanında karşıladı.
Kafile, Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Kaynak: AA
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