Tokyo Olimpiyatlarından madalyasız dönen Kerem Kamal'ın hedefi Paris Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Manisalı güreşçi Kerem Kamal, olimpiyatların sona ermesiyle birlikte memleketi Manisa'ya döndü.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kerem Kamal'ı makamında ağırlayarak milli güreşçiye çiçek takdim etti. Öztürk, Kerem'in ilk kez katıldığı olimpiyatlardan önemli bir tecrübeyle döndüğünün altını çizerek, "Kerem kardeşimiz çok genç ve geleceği parlak bir güreşçimiz. Onun Tokyo'da yarışması, ülkemizi ve şehrimizi temsil etmesi bize büyük gurur verdi. Şansız bir olimpiyat geçirdi. Sporda bunlar var. Başarıya giden yolda tecrübe ve heyecan önemli bir faktör. Birçok olimpiyat şampiyonu olan sporcular da ilk olimpiyatlarında tecrübe elde ettikten sonra sonraki olimpiyatlara katılarak hedeflerine ulaşmışlardır. Sporcumuza inancımız ve güvenimiz sonsuz. Yılmadan, moral bozmadan daha çok çalışmalı. Kerem'in edindiği bu büyük tecrübeyle çok iyi çalışarak Paris 2024'te madalya elde edeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Tokyo 2020'den iyi dersler çıkardığını belirten milli güreşçimiz Kerem Kamal ise, "Olimpiyatlara katılma hedefimi gerçekleştirerek ilk hedefime ulaştım. İnşallah bundan sonrası madalya olacak. Daha yolun başımdayım. Çok çalışarak bana inananları mahcup etmeyeceğim. Bizleri hiç yalnız bırakmayan ve her daim başarılı olmamız için gece gündüz demeden destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim. Aynı şekilde her zaman yanımda olan İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ayrıca teşekkür ederim. İki ay sonra Norveç'te yapılacak Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orada şampiyon olmak. Daha sonra da Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya hayallerime ulaşmak istiyorum." diye konuştu. - MANİSA