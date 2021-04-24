Tokyo Paralimpik Oyunları'na bedensel engelli 36 sporcu kota aldı

Bedensel engelli milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları"na, 6 branşta, 36 kota hakkı elde etti.

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