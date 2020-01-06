Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: 'Cezadan kaçmaya çalıştı' - Son Dakika

Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı"

6 saat önce

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi.

Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması:

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi. Yapılan açıklamada, Ghosn'a yasal prosedürün uygulandığı belirtilerek suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığı vurgulandı.


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya adalet sistemine dair ithamlarına, Japon savcılar açıklama ile yanıt verdi. Japonya'da sık görülmeyen şekilde bir şüpheli ile ilgili eleştirilerin yer verildiği açıklama, Tokyo Bölge Savcılığı Başkan Yardımcısı Takahiro Saito tarafından yapıldı.


Adil yargılama vurgusu


Açıklamada, Ghosn'un meşru yargı prosedürlerinden kaçması, Japon hukuk sistemine meydan okuma olarak nitelenirken, mahkeme önüne çıkmadan ülkeden kaçtığı için eleştirildi. Ghosn'un suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığını ve böyle bir hareketin asla haklı çıkarılamayacağı belirtilen açıklamada, Ghosn'un Japonya adalet sistemi hakkındaki ithamlarına da yanıt verildi.


Japonya'nın hukuk sisteminin tüm sanıklar için hızlı, şeffaf ve adil yargılanma hakkını garanti ettiğini kaydeden savcılar, adil ve uygun bir yargılama adına Ghosn'a da yasal prosedürleri uyguladıklarını kaydetti. Açıklamada, Ghosn'un haklarının tamamen garanti altına alınmış olduğu da vurgulandı.


'Adalaletsizlikten kaçtım'


Ghosn, Japonya'dan kaçtığına dair iddiaları Lübnan'da olduğunu belirten bir açıklama ile teyit etmiş "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" demişti. Adil olmamakla itham ettiği Japon adalet sistemini eleştiren Ghosn açıklamasında "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin gözardı edildiği Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" ifadelerine yer vermişti. - TOKYO

Japonya, Lübnan, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lukas Podolski ile Çaykur Rizespor ve Monterrey'in ilgilendiği iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi

Son Dakika Haberleri
06:21 Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı - Son Dakika
06:20 Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı - Son Dakika
06:14 FATİH'TE MASKELİ 3 KİŞİ MUHASEBE BÜROSUNUN ÇELİK KASASINI ÇALDI - Son Dakika
05:06 Trump'tan Irak'a tehdit: "Ağır yaptırım uygularız" - Son Dakika
04:48 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor" - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 06:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]