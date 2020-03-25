Tokyo Valisi kent sakinlerine hafta sonu evden çıkmama çağrısı yaptı - Son Dakika

Bunun kentte önceki gün kaydedilen 17 yeni vakanın iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Koike, vaka saylarında ani artışın görüldüğü dönemi atlatabilmek için vatandaşların hafta sonunda mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Japon haber ajansı Kyodo 'da yer alan habere göre, Vali Koike, son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü bildirdi.

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