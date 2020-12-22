Tokyo Valisi Koike'den başkent halkına yılbaşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Tokyo Valisi Koike'den başkent halkına yılbaşı çağrısı Açıklaması

22.12.2020 06:31
Tokyo Valisi Koike'den başkent halkına yılbaşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

Tokyo Valisi Koike Yuriko, başkent halkına yeni yıl tatili döneminde evlerinde kalmalarını ve "mümkün oldukça" dışarı çıkmaktan kaçınmalarını istedi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, başkent halkına yeni yıl tatili döneminde evlerinde kalmalarını ve "mümkün oldukça" dışarı çıkmaktan kaçınmalarını istedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Koike, Tokyo'da son dönem vaka artışı sonrası sağlık altyapısının taşıdığı yüke dikkati çekmek üzere alarm seviyesini yükselttiklerini söyledi. Yılbaşı tatilinde olası vaka patlamasına işaret eden Koike, başkentlilerden olabildiğince dışarı çıkmaktan kaçınmalarını ve bu dönemi aileleriyle evlerinde geçirmelerini istedi. Koike, "Bu zamanın sizin için özel önemi olduğunun farkındayım. Fakat bu yıl lütfen hayatınıza ve etrafınızda yaşayanlara öncelik tanıyın." diye konuştu.

Koike, 29 Aralık ila 3 Ocak tarihlerinde Kovid-19 hastalarını kabul eden hastanelere ve mesai saatlerini genişleten eczanelere finansal destek verileceğini söyledi.

Kyodo ajansına göre sağlık tesislerine, ağır belirti gösteren hasta başına günlük 300 bin yen (2 bin 900 dolar) ve hafif belirti gösteren hasta başına 70 bin yen (675 dolar) ödenecek. Bu dönemde günlük mesai saatlerini 8 saat ve ötesine yayacak eczanelere ise günlük 30 bin yen (290 dolar) destek verilecek.

Ekim'den beri yükselişe geçen vaka sayıları sonrası iç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyası ülke genelinde 28 Aralık ila 11 Ocak'ta askıya alındı.

Japonya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 201 bin 762'ye, ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi. Ülkede 603 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 51 bin 838'e, Osaka'da 27 bin 217'ye, Kanagawa'da 17 bin 38'e, Aiçi'de 14 bin 237'ye, Hokkaido'da 12 bin 307'ye, Saitama'da 11 bin 786'a çıktı.

Yeni Yıl, Yılbaşı, Aralık, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Valisi Koike'den başkent halkına yılbaşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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