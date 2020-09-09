Tokyo Valisi Koike'den olimpiyat açıklaması

Covid-19 pandemisi nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili konuşan Tokyo Valisi Yuriko Koike, etkinliğin gerekli her türlü tedbir alınarak gelecek yaz mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates'in pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yaptığı, "Korona virüs olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacak" açıklamasının ardından, konuya ilişkin bir açıklama da Tokyo Valisi Yuriko Koike'den geldi. Japonya'da faaliyet gösteren Kyodo Haber Ajansı'nın aboneleri için düzenlediği bir online konferansa katılan Koike, Tokyo'nun olimpiyatları güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için mümkün olan her önlemi alacağını söyledi.

Dev metropolün etkinliğe gelecek yıl mutlaka ev sahipliği yapması gerektiğini kaydeden Koike, erteleme kararının sporcular üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. "Sporcular, bir yıllık gecikme nedeniyle bu yaz için hazırladıkları fiziksel durumları ve motivasyonları konusunda büyük zorluklar yaşıyorlar" diyen Koike, "Oyunları gelecek yıl mutlaka gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Koike, oyunların unutulmaz olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Ardı ardına açıklamalar

Koike'nin konu hakkındaki yorumu, IOC Başkan Yardımcısı John Coates'in ertelenen oyunlarla ilgili yaptığı, "Korona virüs olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacak" açıklamasının ardından geldi. Son olarak Japonya'nın olimpiyatlardan sorumlu bakanı Seiko Hashimoto, sporcular ve diğer paydaşların hazırlıkları göz önüne alınarak oyunların ne pahasına olursa olsun yapılması gerektiğine inandığını açıklamıştı.

Oyunların kaderi netleşmedi

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti. - TOKYO