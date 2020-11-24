Tokyo Valisi Koike'den Tokyo 2020 için "yeni model hazırlığı" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Tokyo Valisi Koike'den Tokyo 2020 için "yeni model hazırlığı" vurgusu Açıklaması

24.11.2020 13:25
Tokyo Valisi Koike'den Tokyo 2020 için

Tokyo Valisi Koike Yuriko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında, ülkesinin 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda ortaya koyacağı yeni modelin, sonraki olimpiyatlarda kullanılmasını ümit ettiğini söyledi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında, ülkesinin 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda ortaya koyacağı yeni modelin, sonraki olimpiyatlarda kullanılmasını ümit ettiğini söyledi.

Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlenen "Tokyo 2020 ve Ötesi" panelinde konuşan Vali Koike, olimpiyat oyunlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım ortasından beri ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını anımsatan Koike, buna karşı başkent metropolünde yaygın maske kullanımına dikkati çekerek "sürdürülebilir iyileşmeyi" hedeflediklerini belirtti.

Valilik idaresi olarak Tokyo'da oturan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yabancı dilde TV reklamları yayımladıklarını belirten Koike, salgına karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Olimpiyatlara yönelik Japonya olarak yeni bir model hazırlığı üzerinde çalıştıkları sinyali veren Koike, "Görünmez düşman Kovid-19'u mağlup edebilmek için birlikte çalıştığımız sürece, Tokyo 2020 insanlığın direncini sembolize edebilir." dedi.

Koike, "Olimpiyatlara, Tokyo'dan sonra 2024'te Paris ve 2028'de Los Angeles ev sahipliği yapacak. Kovid-19 sonrası dünyanın yararına yeni bir model meydana getiriyoruz ve iki kente de bu modeli ulaştırabilmeyi dilerim." diye konuştu.

Japonya halkı ve dünya genelinden destek alabilmek için oyunların hazırlık aşamaları ile turnuva etkinliklerinin sadeleştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesinin önemine dikkati çeken Koike, oyunların tam kapasiteli stadyumlarda düzenlenmesi için "katı anti-virüs tedbirlerinin" uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Bach'ın "post-korona dönemi" sözü

Oyunların 2021'e ertelendiği mart ayından beri ilk kez Japonya'yı ziyaret eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro ve önceki başbakan Abe Şinzo ile görüşmüştü.

Turnuva boyunca sporcuların kalacağı yerleşkeleri, oyunların ana lokasyonu Japonya Ulusal Stadyumu'nu gezen Bach, "Bu oyunlar, post-korona döneminde insanlığın dayanışması ve bütünlüğünün sembolü olabilir." demişti.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, kasım ortasından beri ülke genelinde artış gösteren Kovid-19 vaka sayılarına yönelik "güvenli" bir turnuva düzenlenmeyi hedefliyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyat, Japonya, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo Valisi Koike'den Tokyo 2020 için 'yeni model hazırlığı' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Spor


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