Tokyo valisinden Japonya hükümetine ikinci dalga uyarısı - Son Dakika

Tokyo Valisi Yuriko Koike, olası ikinci korona virüs dalgasından önce başkentteki sağlık sisteminin güçlendirilmesi konusunda Japonya hükümetinden destek istedi.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) başkent Tokyo'da devam ettiği Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, aynı zamanda korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile bir araya geldi. Hükümetin Tokyo hakkındaki OHAL kararının pazartesi değerlendirileceğine dair açıklamasının ardından gerçekleşen görüşmede Koike'nin, merkezi hükümete olası ikinci dalga uyarısı yaptığı öğrenildi. Yeni bir Covid-19 dalgası ihtimaline karşı salgından en çok etkilenen bölge olan Tokyo'daki sağlık sisteminin güçlendirilmesi konusunda hükümetten destek isteyen Koike, PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) test kapasitesinin de artırılması talebinde bulundu. Vali Koike, salgından etkilenen ticari işletme sahiplerine kira yardımı gibi ekonomik tedbirlerin de artırılması çağrısı yaptı.



Hükümetin vaka sayısındaki düşüşe göre Tokyo'daki OHAL'i pazartesi sonlandırma ihtimaline atıfta bulunan Vali Koike, plandan mutluluk duyduğunu söyledi. Buna rağmen olası risklere dikkat çeken Vali Koike, OHAL kaldırılsa dahi bazı tedbirlerin sürmesinin yeni dalgaları önlemek için gerekli olduğunu da vurgu yaptı.



Gözler pazartesi gününde



Japonya'da hükümet Covid-19 pandemisi nedeniyle bazı eyaletlerde süren OHAL uygulamasını Osaka, Kyoto ve Hyogo'da sona erdirme kararı almış, normal şartlarda 31 Mayıs'ta yürürlükten kalkması beklenen karar kapsamındaki tedbirlerin bundan böyle yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'da uygulanacağı açıklanmıştı. Son olarak yeni tarih sinyali veren Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise OHAL kapsamında kalan son eyaletler hakkındaki kararın pazartesi verilebileceğini duyurmuştu.



En fazla vaka Tokyo'da



Japonya'da şu ana kadar 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 17 bin 230 kişi Covid-19'a yakalanmış, Tokyo ise 5 bin 133 vakayla en kritik bölge olarak öne çıkmıştı. Ülkede, 13'ü karantina gemisinden olmak üzere toplam 812 can kaybı bildirilmişti. - TOKYO