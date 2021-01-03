Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı - Son Dakika

Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı

03.01.2021 05:43
Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı, System.String[]

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Başkent ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin valileri, artan vakalar üzerine Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Nişimura, "OHAL ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin mutabakata vardık." dedi.

Nişimura, OHAL kararının verilmesi öncesinde, hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini söyledi.

Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020'nin son günü şimdiye dek ilk kez bir günlük vaka oranı 1000'i aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.

Ölü sayısı 3 bin 600'e yaklaşıyor

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 242 bin 768'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 585'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 61 bin 774'e, Kanagawa'da 22 bin 114'e, Saitama'da 14 bin 729'a, Çiba'da 11 bin 443'e çıktı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

Olağanüstü Hal, Japonya, Ankara, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu         
00:46
"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok         
23:38
Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim         
22:34
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni 2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni         
01:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 05:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei