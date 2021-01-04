Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık - Son Dakika

Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık

04.01.2021 07:53
Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık, System.String[]

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Başbakanlık ofisinde düzenlediği yeni yılın ilk basın toplantısında konuşan Suga, önlemlere rağmen Kovid-19 vakalarının düşüş eğilimi sergilemediği Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL uygulanabileceğini belirtti.

Eyalet halklarına, artan vakalara karşı daha güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini dikkati çeken Suga, hükümet olarak bu bölgelerde OHAL uygulanması fikrine sıcak baktıklarını dile getirerek, "Vakalar düşmedi. Durumu dikkatle izliyoruz. Danışman heyetin tavsiye kararı vermesini bekleyeceğim." dedi.

Suga, "Dışarı insan çıkan sayısı geçen ay birçok bölgede düşmesine rağmen, özellikle Tokyo ve çevre eyaletlerinin iş merkezlerinde düşmedi. Uzmanlar, izi sürülmemiş vakaların çoğunun yeme içme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı halkın aşılanmasının şubat sonuna başlatılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirten Suga, "Yayılmaya karşı şüphe götürmez çözüm aşıdır. Önce sağlık personeli, yaşlılar ve bakım merkezleri çalışanlarından başlanacak." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik "kararlı" olduklarını kaydeden Suga, "İnsanlığın virüsü yendiği ve Büyük Doğu Japonya depremi hasarlarını atlattığımızın kanıtı Tokyo Oyunları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo ile kuzeyindeki Saitama, batısındaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyalet valileri, hafta sonu Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinde bölgelerinden OHAL'in uygulanmasını talep etmişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 245 bin 924'e, ölü sayısı 3 bin 634'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 62 bin 590'a, Osaka'da 30 bin 772'ye, Kanagawa'da 22 bin 479'a, Aiçi'de 17 bin 108'e, Saitama'da 14 bin 934'e, Hokkaido'da 13 bin 685'e, Çiba'da 11 bin 668'e, Hyogo'da 10 bin 334'e çıktı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık - Son Dakika


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