Tokyo'ya gelen Gana Paralimpik Takımı sporcusunda Kovid-19 saptandı - Son Dakika

Yerel belediye, takım üyelerine günlük PCR testine girmeleri çağrısı yaptı.

Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere kuzeydoğudaki Fukuşima 'nın İnawaşiro ilçesine gönderildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, havalimanında PCR testi uygulanan Gana Paralimpik Takımı üyesi bir sporcuda Kovid-19 tespit edildi.

Paralimpik 2020 için Japonya 'ya gelen Gana Ulusal Paralimpik Takımı sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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