Son Dakika Haberleri: Tokyo'ya tam isabet!
Son Dakika Spor Haber

Tokyo'ya tam isabet!

39 dakika önce

Milli okçular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.

Tokyo'ya tam isabet!, System.String[]
Milli okçular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.

Hollanda'nın Hertogenbosch kentinde gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın dördüncü gününde Milli Takım, toplamda 5 Tokyo vizesinin sahibi oldu. Erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen ve W1'de Bahattin Hekimoğlu kadınlarda ise makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz ile klasik yayda Yağmur Şengül 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milliler kota mücadelelerine bugün kadınlar klasik yayda Zehra Özbey Torun, makaralı yayda Öznur Cüre, erkekler klasik yayda Sadık Savaş, makaralı yayda ise Bülent Korkmaz ve Erdoğan Aygan'la devam edecek.

Milliler, altın madalya için atış yapacak

Şampiyonada düzenlenen madalya müsabakalarında ise ay-yıldızlılar, bireysel ve takımlarda altın madalya için atış yapacak. Bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, W1'de Bahattin Hekimoğlu, takımlarda ise Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, Naci Yenier'den oluşan W1 Erkek Takım ve Murat Turan, Bülent Korkmaz, Erdoğan Aygan'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı sahne alacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Murat Turan, Tokyo, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü N'Golo Kante, Türkiye maçında yok Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim" Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:30:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokyo'ya tam isabet!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]