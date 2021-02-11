Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak - Son Dakika

Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak

11.02.2021 23:47

Pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs önlemlerini içeren kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda sporcuların sosyalleşme faaliyetlerini engellendiği görülen komitenin, 150 bin prezervatif dağıtacağı öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 33 sayfalık kılavuz kitapçığı yayımlandı. Sıkı kuralların yer aldığı kılavuzda, dikkat çeken detaylar yer aldı.

SOSYALLEŞME FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan kitapçıkta, kuralları ihlal eden sporcuların olimpiyattan ihraç edileceği kaydedilirken, organizasyona katılanların sosyalleşme, el sıkışma, sarılma veya kucaklaşma gibi faaliyetleri yasaklandığı belirtildi.Sporcuların yarışmalara katılabilmesi için ülkeye adım atar atmaz koronavirüs testi yaptırıp, 72 saat içinde negatif sonucu sunmaları gerektiği bildirilen kılavuza, 4 günde bir test zorunluluğu eklendi.

SPORCULARA 150 BİN PREZERVATİF DAĞITILACAK

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan organizasyon sorumluları, olimpiyatlar kapsamında sporculara ücretsiz 150 bin prezervatif dağıtacaklarını söyledi. Kılavuzda karantina uygulaması zorunluluğu yer almazken, sporculara olimpiyata başlamadan önce Japonya'daki kamplara katılma izni de verildi. Ayrıca salgın kapsamında sporcuların tüm hareketleri kayda alınacak olup, toplu taşıma araçlarını kullanmaları ise izne tabi olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİ

Alınan önlemler kapsamında sporcular turistik bölgeleri, spor salonlarını, restoran, bar ve mağaza gibi kalabalık alanları ziyaret edemeyecek. Tüm süreçlerde maske kullanmaları tavsiye edilen sporculara bu konuda ise herhangi bir zorunluluk getirilmedi. Kılavuzun nisan ve haziran aylarında yeniden güncelleneceği öğrenildi.

Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak

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Son Dakika Spor Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak - Son Dakika Spor


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