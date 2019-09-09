Son Dakika Haberleri: Tokyo'yu vuran son yılların en şiddetli tayfunu bir can aldı; 1 milyon evin elektriği kesildi
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Tokyo'yu vuran son yılların en şiddetli tayfunu bir can aldı; 1 milyon evin elektriği kesildi

29 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan son yılların en şiddetli tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu

Tokyo'yu vuran son yılların en şiddetli tayfunu bir can aldı; 1 milyon evin elektriği kesildi, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan son yılların en şiddetli tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.


Tokyo'nun doğusundaki Chiba kenti kıyılarını vuran Faxai tayfunu nedeniyle 130'dan fazla uçuş iptal edilirken tren seferleri de saatlerce ertelendi. Bölgede rüzgar hızı rekor kırarak saatte 207 kilometreye ulaştı.

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Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:30 
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