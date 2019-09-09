Tokyo'yu vuran son yılların en şiddetli tayfunu bir can aldı; 1 milyon evin elektriği kesildi
29 dakika önce
Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan son yılların en şiddetli tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu
Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan son yılların en şiddetli tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.
Tokyo'nun doğusundaki Chiba kenti kıyılarını vuran Faxai tayfunu nedeniyle 130'dan fazla uçuş iptal edilirken tren seferleri de saatlerce ertelendi. Bölgede rüzgar hızı rekor kırarak saatte 207 kilometreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:30
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