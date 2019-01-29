Son Dakika Haberleri: Toleyis'de Metin Sav Güven Tazeledi

Toleyis'de Metin Sav Güven Tazeledi

1 saat önce

Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Adana Şube Başkanlığına Metin Sav yeniden seçildi.

Toleyis'de Metin Sav Güven Tazeledi, System.String[]
Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Adana Şube Başkanlığına Metin Sav yeniden seçildi.

TOLEYİS Adana Şubesi'nin 2'nci olağan genel kurulu büyük Sürmeli Oteli'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda divan başkanlığını TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı yaptı. Konuşmalardan önce 1977 yılında kurulan TOLEYİS'in o tarihten bu zamana kadar yaptığı sendikal çalışmaların slayt gösterimi sunuldu. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TOLEYİS Sendikası Adana Şube Başkanı Metin Sav, Adana Şube'nin TOLEYİS'in parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çeken Başkan Sav, bu konuda hızlı ve emin adamlarla ilerlediklerini kaydetti.

TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı ise yaptığı konuşmada kıdem tazminatlarının fona devredilmesine yönelik girişimlere sert tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 110 delegenin oy kullandığı genel kurulda Metin Sav, yeniden seçildi.

TOLEYİS Sendikası'nın genel kuruluna Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ile birlikte Türk-İş'e bağlı sendika başkanları da katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Ekonomi
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