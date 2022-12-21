Tolga Andaç: Gayrimenkul 2023'te cazibesini koruyacak - Son Dakika
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Tolga Andaç: Gayrimenkul 2023'te cazibesini koruyacak

21.12.2022 17:21
Tolga Andaç: Gayrimenkul 2023'te cazibesini koruyacak

Ankara'da Mülk Kaynak Gayrimenkul adlı şirketiyle faaliyet gösteren, dijital dünyada sektöre dair yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Tolga Andaç, gayrimenkul sektörünün 2023 fotoğrafını çekti: "Yeni yılda emlak yatırımı cazibesini korumaya devam edecek. Ancak fiyatlar dengelenecek, köpük sönecek."

Pandemi, savaş kaynaklı göç, tüm dünyayı etkisi altına enflasyonun gölgesinde gayrimenkul sektörü konut ve kira fiyatlarının tarihi zirveleri gördüğü günlerden geçiyor. 2022'ye veda etmeye hazırlandığımız bugünlerde herkes konut fiyatlarının ve kiraların ne olacağını merak ediyor. Ankara'nın köklü gayrimenkul şirketlerinden Mülk Kaynak'ın sahibi Tolga Andaç, 2023 yılında gayrimenkul sektörünü bekleyen gelişmeleri değerlendirdi.

FİYATLAR GERÇEK BANDINA OTURUYOR

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal medyada emlak sektörüyle ile paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Andaç, "Yüksek enflasyon, artan maliyetler, arz-talep arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle zor bir yıl geçirdik" dedi. Andaç, yeni yıla dair umutlu konuştu: "Açıklanan sosyal konut projeleri, yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutlarla birlikte fiyatlarda dengelenme yaşanmaya başladı. Bu tablonun yeni yılda devam etmesini ve 2023'te fiyatların gerçek rakamlara oturmasını bekliyoruz."

ENFLASYON VE FAİZ BELİRLEYİCİ OLACAK

Sektörün en kötü senaryoyu geride bıraktığını düşündüklerini belirten iş insanı, gayrimenkulün cazibesini koruyacağını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut fiyatlarını etkileyecek en önemli iki unsur enflasyon ve faiz. Faizde tek haneli rakamlara inildi. Enflasyonda da yeni yılla birlikte düşüş bekliyoruz. Konut kredisi faizlerinde yılın ilk yarısında düşüş bekliyoruz. Bu iki cephedeki pozitif gelişmelerle birlikte ticari mülk ve konut piyasalarında olumlu bir hava yaşanacağını öngörüyoruz."

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