Tolga Çakmak'tan bir rekor daha
30.03.2021 13:27
Türk sporcu Tolga Çakmak, halterde thruster stiliyle 1 saat içerisinde 50 kilogramlık ağırlıkları 158 kez kaldırdı ve toplamda 7900 kilogramla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.
Türk sporcu Tolga Çakmak, halterde thruster stiliyle 1 saat içerisinde 50 kilogramlık ağırlıkları 158 kez kaldırdı ve toplamda 7900 kilogramla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.
ABD'li, İngiliz ve Rus sporcuların rekorlarını kıran Türk sporcu Tolga Çakmak bu kez 18 mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 5. rekorunu kırmak için sahne aldı. Bu destanın yıldönümünde Çakmak, bir kez daha kollarını sıvadı ve halterde thruster stiliyle 1 saat boyunca ağırlık kaldırma kategorisinde sınır olan 4500 kilogramı geçmeyi başararak toplamda 158 kaldırışla 7900 kilogramı kaldırdı. Tolga Çakmak böylece adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdırdı. - İSTANBUL
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