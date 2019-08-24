Tolga Ciğerci 494 gün sonra ilk 11'de!

Süper Lig'in ilk haftasında 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. hafta da ise Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçına 5-0'lık Gazişehir galibiyetindeki kadrodan sadece 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda sakatlıları bulunan Isla ve Moses'ın yokluğunda formayı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'ye verdi. Jailson-Zanka savunma tandemini bozmayan Yanal, Isla'nın yokluğunda sağbeke Ozan Tufan'ı çekti. Tolga Ciğerci'yi ön liberoda görevlendiren Yanal, Moses'ın yokluğunda ise Deniz Türüç'ü sağ kanatta oynattı.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sakatlığını atlattıktan sonra tam 494 gün sonra ilk kez A Takım seviyesinde bir maça ilk 11'de başladı.



Geçtiğimiz sezonu sakatlıklara boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına ilk 11'de başladı. Ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçında da 11'de görev aldı. Tolga, sakatlığı sonrası A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir maça 11'de başladı.



Ciğerci son 11 maçına Galatasaray forması altında 18 Nisan 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan kupa maçında çıkmıştı.



KAPTAN UNUTULMADI



Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı. Taraftalar, eski kaptanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.



Son 4 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu eski taraftarları unutmadı. Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribüne 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' pankartı açarken, Belözoğlu'nu ısınma sırasında da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.