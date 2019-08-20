Son Dakika Haberleri: Tolga Ciğerci: "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız"
Son Dakika Spor Haber

Tolga Ciğerci: "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız"

1 saat önce

Bu maçın kendileri adına çok önemli olduğunun altını çizen Ciğerci, "1 aydır iyi çalışıyoruz.

Tolga Ciğerci:
Bu maçın kendileri adına çok önemli olduğunun altını çizen Ciğerci, "1 aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bu maç için bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli 5-0, 5 mi 6 mı unuttum. İlk maç için çok iyi. Gerçekten benim için geçen sezon kolay değildi. Çok çalıştım. Sağ olsun Ali Başkan, Ersun Hoca bana yardımcı oldu. Benim için bu yüzden her şey daha kolay oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde de bugün sahaya çıkabildim. Hocama da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah performans olarak da bütün Fenerbahçe'ye yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.

"BU SENE KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışıyla alakalı düşüncelerini paylaşan Tolga Ciğerci, "Şampiyonluğa inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. 4'üncü yıldızı almak istiyoruz. Taraftarımıza bence borcumuz var. Geçen sezon istediğimiz gibi gitmedi. Takım olarak çok iyiyiz. Ben de bu duruma inanıyorum bu sene kesinlikle şampiyon olacağız" dedi.

Tolga Ciğerci son olarak başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a bir kez daha teşekkür ederken, şöyle konuştu: "İlk 11 başlamam veya sonradan girmem önemli değil. Şutlarım da iyi, öbür takımlarda da bunu gösterdim. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu da göstereceğim. Başkana ve bütün herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar, bunu herkes yapmaz. Bunu maçın içindeki performansımla borcumu ödemek istiyorum. Benim en sevdiğim pozisyon 8 numara. Ama önemli değil hocam ne derse ben oynarım. Önemli olan takımın başarısı."
Tolga Ciğerci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Gençler bu projelerin tam merkezinde"
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda "Lider geliyor" tezahüratında bulundu Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu! Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 01:42:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tolga Ciğerci: "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]