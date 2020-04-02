Tolga Ciğerci: Corona virüsü (Koronavirüs) salgını futbolu da vurdu

Fenerbahçeli oyuncu Tolga Ciğerci, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara nedeniyle çok üzgün olduğu söyledi. Ciğerci, "Uzun süren sakatlıklardan sonra bu sezon düzenli olarak oynadım. Benim için tam da işler yolunda giderken virüs salgını futbolu da vurdu." sözlerini söyledi.



Tolga Ciğerci, koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara nedeniyle çok üzgün. Başarılı orta saha oyuncusu, "Uzun süren sakatlıklardan sonra bu sezon düzenli olarak oynadım. Benim için tam da işler yolunda giderken virüs salgını futbolu da vurdu." sözlerini söyledi.



Tolga Ciğerci, "Yükselişe geçtiğim dönemde bu durumun yaşanması benim açımdan büyük şanssızlık" ifadelerini kullandı.



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