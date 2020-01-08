Kampın çok iyi geçtiğini ifade eden Tolga, "Kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah" dedi.



Kendisinin de iyi çalıştığını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Esktra çalışmalar da yapıyorum. Sakatlık sürecim beklediğim gibi geçmedi. Zordu kolay değildi, Ali Koç başkanım, hocalarım, doktorlarımız bana o kadar çok destek verdiler ki o kötü günlerden iyi çıkabildim." şeklinde konuştu.



Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili soruya ise sarı lacivertli futbolcu, "Önümde 5 aylık bir süreç var. Ben bu sürede takımım için elimden geleni yapmak istiyorum. Ondan sora her şey kendiliğinden gelir. O zaman oturur konuşuruz. Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır, beni en kötü günlerimde yalnız bırakmadı. Her türlü imzayı atarım. Performans göstermeye devam edeceğim.Burada çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz ve benim de tek hedefim bu" ifadelerini kullandı.



Tolga Ciğerci'nin diğer açıklamaları ise şöyle:



"Yani en sevdiğim mevki belli, orta saha da oynamayı seviyorum. 8 numara olsun, 6 numara olsun elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe teknik heyeti sayesinde futbola geri döndüm onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.



En çok takılmayı sevdiğim oyuncu Mehmet Ekici, onun yanında diğer arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum sıkıntı yaşamadım kimseyle.



Ben Türk milli takımını seçtiğim zaman kalbimle seçtim, herkesin farklı bir nedeni var. Kim seçerse seçsin kalbiyle seçsin, benim her zaman ki hedefim Milli takımdı."



