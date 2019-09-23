Aylar süren sakatlığının ardından döndüğü Fenerbahçe'de ilk 11'e girmeyi başaran Tolga Ciğerci, Ankaragücü maçı sonrası Hürriyet'in sorularını yanıtladı...



İlk 11 oyuncusu oldun, kendini nasıl hissediyorsun?



Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. Dördüncü maç oldu 90 dakika oynadığım. Daha da iyi olacağım umarım.



Trabzon maçında çok gol kaçırdınız. Alanya'da da bireysel hatalarla 3 puan gitti. Bu hataların takıma yansıması nasıl oldu?



Futbolda hatalar her zaman olacaktır. Önemli olan iyi çalışıp bu hataların üzerine gidebilmektir. Hatasız futbol olmaz. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. İyi ki sezonun başında bunlar yaşanıyor. İlerideki maçlarda toparlanmamızı sağlayacaktır bu durum…



Gelecek hafta eski takımın Galatasaray'a karşı oynayacaksın. Neler söylemek istersin?



Ben Fenerbahçe'deyim. Orası beni artık ilgilendirmiyor. Tabii ki oraya 3 puan hedefiyle gideceğiz. Şimdi iyi bir dinlenelim. Hocamız bizi maça iyi çalıştırır. Sonra Allah'ın izniyle oraya gidip iyi bir sonuç almak istiyoruz.



GUSTAVO VE EMRE İLE DAHA İYİYİZ



TOLGA Ciğerci, Luiz Gustavo ile Wolfsburg'da 1 ay beraber oynadığını belirterek, "Ben Hertha Berlin'e transfer olduğum için fazla beraber oynayamadık. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi karakter. Bunu gittiği her takımda gösterdi. Emre ağabey ve onunla oynamak beni çok rahatlatıyor. Onların orada olması hem takıma hem camiaya güven veriyor" diye konuştu.



ÇOK GÜZEL BİR FORMA YARIŞI VAR



Bu sezon daha geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'deki forma rekabetinin her futbolcuyu daha çok çalışmaya sevk ettiğini belirten Tolga Ciğerci, 'Bugün dinleneyim' demek olmuyor. Böyle olunca herkes çok daha fazla çalışıyor diye düşünüyorum." İfadelerini kullandı.