Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor

Son Dakika: Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu

Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi

Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti

Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi

15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı

F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!

1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı

Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz

Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey