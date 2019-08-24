Son Dakika Haberleri: Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'de
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Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'de

1 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan Isla ve Moses'in yerine Başakşehir maçında Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'e formayı verdi.

Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'de, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan Isla ve Moses'in yerine Başakşehir maçında Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'e formayı verdi.


Süper Lig'in ilk haftasında 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. hafta da ise Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçına 5-0'lık Gazişehir galibiyetindeki kadrodan sadece 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda sakatlıları bulunan Isla ve Moses'ın yokluğunda formayı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'ye verdi. Jailson-Zanka savunma tandemini bozmayan Yanal, Isla'nın yokluğunda sağbeke Ozan Tufan'ı çekti. Tolga Ciğerci'yi ön liberoda görevlendiren Yanal, Moses'ın yokluğunda ise Deniz Türüç'ü sağ kanatta oynattı. - İSTANBUL

Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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