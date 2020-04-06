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Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip
6 saat önce
2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.
2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.
Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:05
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