Tolga Daşkıran'ın eşi ve kızını bıçaklarken engellemek istediği şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tolga Daşkıran'ın eşi ve kızını bıçaklarken engellemek istediği şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 19 yaşındaki Tolga Daşkıran'ın kavgayı engellemeye çalışırken yaraladığı, eşini ve kızını bıçaklayan yabancı uyruklu Abdulkadir Ahmadi tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Yabancı uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasımgul Ahmadi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir Ahmadi üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadi'yi yaraladı. Arkadaşına yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

Adliyeye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz Nazari ve Abdulkadir Ahmadi ile kızları Nasımgul Ahmadi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdulkadir Ahmadi ve Shannaz Nazari, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Eşini ve kızını bıçakla yaralayan Abdulkadir Ahmadi, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.