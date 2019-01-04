Tolga Doğantez: "Bucaspor Kümede Kalacak"

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da görevine resmen başlayan teknik direktör Tolga Doğantez, kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi.





TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da görevine resmen başlayan teknik direktör Tolga Doğantez, kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi. İkinci yarı öncesi Kaynaklar Tesisleri'nde kamp yapacaklarını belirten genç teknik adam, "Genç bir ekibiz. Oyuncularımızla en iyi şekilde çalışacağız. Tek hedefimiz var, o da lige tutunmak. Bunu başaracağız. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Enerjimizi sahaya yansıtıp başarıya ulaşacağız" dedi.



Transfer yasağının kaldırılması için yönetimin büyük çaba gösterdiğini anlatan Tolga Doğantez, "Biz transfer yasağı kaldırılmayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapacağız. Yasak kalkarsa gereken çalışmaları gerçekleştiririz. Şu an sadece işimize odaklanmalıyız. İnanıyorum ki hep birlikte Bucaspor'u istediğimiz yerlere getiririz" diye konuştu.



13 Ocak'ta Karşıyaka'yla özel maç oynayacak Bucaspor'un İzmir'de en az 3 hazırlık maçı yapacağı belirtildi. - İzmir

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