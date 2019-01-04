Son Dakika Haberleri: Tolga Doğantez: "Bucaspor Kümede Kalacak"

Tolga Doğantez: "Bucaspor Kümede Kalacak"

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da görevine resmen başlayan teknik direktör Tolga Doğantez, kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi.

Tolga Doğantez:


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da görevine resmen başlayan teknik direktör Tolga Doğantez, kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi. İkinci yarı öncesi Kaynaklar Tesisleri'nde kamp yapacaklarını belirten genç teknik adam, "Genç bir ekibiz. Oyuncularımızla en iyi şekilde çalışacağız. Tek hedefimiz var, o da lige tutunmak. Bunu başaracağız. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Enerjimizi sahaya yansıtıp başarıya ulaşacağız" dedi. 

Transfer yasağının kaldırılması için yönetimin büyük çaba gösterdiğini anlatan Tolga Doğantez, "Biz transfer yasağı kaldırılmayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapacağız. Yasak kalkarsa gereken çalışmaları gerçekleştiririz. Şu an sadece işimize odaklanmalıyız. İnanıyorum ki hep birlikte Bucaspor'u istediğimiz yerlere getiririz" diye konuştu.

13 Ocak'ta Karşıyaka'yla özel maç oynayacak Bucaspor'un İzmir'de en az 3 hazırlık maçı yapacağı belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Genç, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var Anderlecht Sportif Direktörü: Phillip Cocu ile Anlaşmadık

Kitap Çıkaran Şarkıcı Çağatay Akman, Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:41:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tolga Doğantez: "Bucaspor Kümede Kalacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]