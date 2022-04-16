Tolga Esenci, takımını ligde tutup başarısını taçlandırmak istiyor - Son Dakika
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Tolga Esenci, takımını ligde tutup başarısını taçlandırmak istiyor

16.04.2022 12:11

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile kader maçına çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Tolga Esenci, aldığı 6 galibiyetini takımı ligde tutarak taçlandırmak istiyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile kader maçına çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Tolga Esenci, aldığı 6 galibiyetini takımı ligde tutarak taçlandırmak istiyor.

Ligin 12. haftasında göreve gelen Esenci yönetiminde 10 maça çıkan Kayseri ekibi, 6 galibiyet, 4 yeni aldı. Sezonun ilk devresinde puan cetvelinin dibine demir atan Bellona Kayseri Basketbol, Esenci ile peş peşe gelen galibiyetlerle 32 puanla 12. sıraya kadar yükseldi.

Esenci, AA muhabirine, Galatasaray karşılaşmasının önemli olduğunu ancak her maça hazırladıkları tempoda bu maç için form tuttuklarını belirtti.

Ligde kalma mücadelesi veren rakipleri İzmit Belediyespor'un işinin daha zor olduğunu vurgulayan Esenci, "Bu hafta sonu erteleme maçları oynanacağı için bizim maçtan önce 10 günlük bir ara oluştu. Ben de bu arada birkaç oyuncuya izin verdim. İznin ardından çalışmalarımıza başladık. Rakibimizin bir normal hafta, bir de erteleme maçı var. Bu maçların ikisini de kazanırsa onlar ligde kalıyor." dedi.

Esenci, bugüne kadar hep bir sonraki antrenmanı, sonraki maçı düşünerek başarılı olduğunu söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol'a geldiğinde takımın sadece 1 galibiyeti bulunduğunu anımsatan Esenci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kendi işimizi kendimiz görmeye çalıştık. Ben geldikten sonra 6 galibiyet alarak avantajlı bir takım haline geldik. 6 galibiyeti bu takım aldı. Biz her rakibe karşı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ancak bu maç duygusal olarak diğerlerinden farklı bir maç. Biz her maça hazırlandığımız gibi bu maça da hazırlanacağız. İzmit Belediyespor'da bizden daha büyük baskı var, çünkü onların kazanması gereken iki maçı bulunuyor.

Galatasaray, ligin en güçlü ekiplerinden biri. İyi durumdalar, formdalar. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da izleme imkanım oldu. Benim ligin ilk devresinde bu kulübe geldiğimde ilk maçım Galatasaray karşılaşmasıydı. O maçı kazandık. Galatasaray devre arasında kadrosunda değişikliklere gitti. Şartlar ilk yarıdakiyle aynı değil. Her iki takım da farklı bir psikolojiyle sahaya çıkacak. Bu takım ligdeki tüm rakiplerini yenebileceğini kanıtladı. Galatasaray maçıyla ilgili umutsuz olmak için hiç bir neden yok."

Tolga Esenci, takımını ligde tutup başarısını taçlandırmak istiyor
Tolga Esenci, takımını ligde tutup başarısını taçlandırmak istiyor
Tolga Esenci, takımını ligde tutup başarısını taçlandırmak istiyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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