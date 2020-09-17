Tolga Geçim: "Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz" - Son Dakika

Tolga Geçim: "Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz"

- Tolga Geçim: "Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz" Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Tolga Geçim: "Bu sezon gerçekten farklı bir Tolga izleyebiliriz" Anadolu Efes'in yeni transferi Erten Gazi: "Ivkovic o dönem beni A Takım'da istemişti" Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Tolga...

- Tolga Geçim: "Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz"

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Tolga Geçim:

"Bu sezon gerçekten farklı bir Tolga izleyebiliriz"

Anadolu Efes'in yeni transferi Erten Gazi:

"Ivkovic o dönem beni A Takım'da istemişti"

İSTANBUL - Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Tolga Geçim, gelecek sezon yarım kalan hikayelerini bu sezon bitirmek istediklerini söyledi.

Anadolu Efes'in THY Euroleague medya günü organizasyonunda basın toplantısı korona virüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. Etkinlikte oyunculardan Tolga Geçim ile Erten Gazi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Korona virüs salgınından dolayı zor günler geçirdiklerini belirten Tolga Geçim, "Yarıda kalması bizi üzdü. Sağlık önemli, herkes aynı problemleri yaşadı. İşimiz salonda olduğu için pandemi süreci bizi çok etkiledi. Dışarı çıkıp antrenman yapamaya çalışıyoruz ama bizim işimiz sahada olduğu için pandemi bizi baya etkiledi. Bu sene için aynı şekilde mücadele edip, aynı şekilde sahada olup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

" Bandırma'nın kapatılması beni çok üzdü"

Bandırma'nın mali sıkıntılarından dolayı kapanmasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren 24 yaşındaki basketbolcu, "Gerçekten çok üzgünüm. 12 yaşımda bandırmaya gittim. 10 sene orada basketbol oynadım. Altyapısında yetiştim. A takım kaptanı oldum. Orada milli takım oyuncusu oldum. Banvit gibi Türk basketbolcularına önem veren, altyapısından oyuncu yetiştiren takımın kapatılması beni çok üzdü. Banvit Türkiye'nin sayılı altyapılarından. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrardan ayaklanırlar" şeklinde konuştu.

"Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz"

Geçen seneyi yarım kalan hikaye olarak gördüğü vurgulayan Geçim, "Geçen sene Euroleague'de ve Türkiye'de çok iddialıydık. İki tarafta da kupa ile ayrılacağımıza inanıyordum. Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz. Hem Euroleague hem de Türkiye Ligi'nde şampiyon oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Oynadığı basketbolun Avrupa basketboluna uygun olduğunu düşünen Tolga Geçim, "Hedefim Euroleague'de oynamaktı. Şu an Euroleague'in en güçlü ekibinde oynuyorum. Umarım buralarda kalıcı olurum" dedi.

"Zafere ulaşacağımıza inanıyorum"

Birbirlerine alışık olmalarının avantaj olduğunu ifade eden başarılı basketbolcu, "Geçen sene de aynı takım mücadele ettik. Bu sene de aynı takımla mücadele edeceğiz. Diğer takımlar değişiklikler yaptı. Uyum süreci var. Bence bu bizim için avantaj. Sahaya çıktığımızda birbirimizi bilen ve daha iyi anlaşan bir ekip olduğumuz için zafere ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Yazın yasaklar kalktıktan sonra antrenmanlara başladığını söyleyen Tolga Geçim, "Bu sene kendimi çok daha iyi hissediyorum. Her geçen gün üstüne koyarak geçiriyorum. Bu sezon gerçekten farklı bir Tolga izleyebiliriz" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman hakkında da görüşlerini belirten genç oyuncu, "Ergin hoca çok profesyonel bir koç. Benimle diyaloğu çok profesyonel bir şekilde. Benden ne istediğini çok net bir şekilde anlatıyor. Ben çok sevdim. Umarım birlikte bu sezon başarılara imza atacağız" dedi.

Erten Gazi: "Verdiğim kararın doğru olduğunu inanıyorum"

Anadolu Efes'in eski Başantrenörü Dusan Ivkovic'in kendisini o dönem A Takım oynatmak istediğini söyleyen Gazi, "O sezon birkaç kez A Takım ile birlikte olsam da aynı zamanda pilot takımı Pertevniyal'de oynadım. Orada her zaman iletişim halindeydik. O sezon sonunda Ivkovic'ten A takım için teklif gelmişti. Çok sevinmiştim. Herkesin hayali. Ancak aynı zamanda eğitim konusunda belli yerlere gelmek istiyordum. Ülkemizde maalesef öyle bir altyapı yok. Kalmış olsaydım üniversitede istediğim bölüm istediğim şekilde okuma şansım olmayacağımı düşünmüştüm. Çok zor bir karar verdim. Bu kararı verirken U18 Milli Takımı ile kamptaydım. En sonunda verdiğim kararın doğru olduğunu inanıyorum. Tekrar geri gelip başardım. Yine A Takım'dayım. ABD'de diplomamı oldu" diye konuştu.

Anadolu Efes'in yeni transferi Erten Gazi, ABD'deki yaşamıyla ilgili sorulan soruya, "ABD'de kolej hayatımdan bahsedeyim. Çünkü sadece orada deneyimim oldu. Lise hayatını tam olarak bilemiyorum. Kolej hayatında oradaki takımımızla hocalarımız iletişim halinde olmadıkları için ya antrenmana gidebiliyorsunuz ya derse gidebiliyorsunuz. İstanbul çok büyük bir şehir. Trafik var. Çok zaman kaybı oluyor. Kolejde böyle bir sıkıntı yaşamadım. Kampüs içerisinde kaldığım için derslerden çıktıktan sonra antrenmana gitmek benim için sıkıntı olmadı. Sınav döneminde sosyal hayatta fedakarlık yapmam gerekti" diye cevap verdi.

Erten ayrıca ABD'de pazarlama ve iletişim alanında diploma aldığını söyledi.

Tolga Geçim: Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz

Anadolu Efes, Tolga Geçim, Basketbolcu, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tolga Geçim: 'Umarım bu sezon yarım kalan hikayeyi bitiririz' - Son Dakika Spor

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