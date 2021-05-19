Geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya yerleşip tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ADETİM DEĞİLDİR AMA..."

Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Peker iel çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim" dedi.

Sedat Peker için "abi" diyen Karel paylaşımının sonunda "Adamdır!" diye yazdı.