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Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika

Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

10.09.2021 07:48

Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakterini canlandıran Tolga Karel, bir süredir Amerika'da yaşamakta. Burada evlenen Tolga Karel, eşiyle öpüşürken çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla yıllarca adından söz ettiren Tolga Karel, 2016 yılında Amerikalı Sarah Scott ile evlenerek yurt dışına taşındı. Oyunculuğu bırakan Karel, uzun yıllar tır şoförlüğü yaptıktan sonra kendi şirketlerini kurdu. Mutlu bir evliliği olan Tolga Karel, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Saçlarını uzatan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Karel, eşiyle öpüşürken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak "Benim güzel karım" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşka gelen oyuncu Tolga Karel, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı

YENİ BİR HAYAT KURDU

Tolga Karel, Sarah Scoot ile evliliğinden önce Azeri model Günay Musayeva ile 4 yıl evli kalmış ve Cihangir adından bir oğlu dünyaya gelmişti. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Survivor yarışmasına katılan Karel, daha sonra temelli olarak yurt dışına taşınarak ailesiyle yeni bir hayat kurdu.

Aşka gelen oyuncu Tolga Karel, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen oyuncu Tolga Karel, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen oyuncu Tolga Karel, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı
Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Tolga Karel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika Magazin


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