Tolga Kilit: "Fiyata odaklı bir sezon oldu" - Son Dakika

Tourism Today

Türkiye'nin en büyük otel gruplarından biri olan Kilit Hospitality Group'un (KHG) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, 2021 turizm sezonunu Tourism Today'e değerlendirdi. Zorlu geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Kilit, "Bu sene personel sorunu iyice ayyuka çıktı. Sektörü terk eden insanları turizme geri kazandırmalıyız" dedi.

"AKADEMİ KURACAĞIZ" Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle bu sene de turizm sezonunun zorlu geçtiğini söyleyen Kilit Hospitality Group (KHG) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit ilk olarak bu sene yaşadıkları personel sorununa dikkat çekti. Kronikleşen personel sorunu bu sene iyice ayyuka çıktı. İnsanların turizme olan küskünlüğü arttı. Şu anda istenen personel kalitesi maalesef mevcut değil. Biz grup olarak personel eğitimi için büyük çaba harcıyoruz. Hatta bununla alakalı ciddi bir proje hazırlıyoruz. Sadece şirketimize değil dışarıya da hizmet veren bir akademi oluşturacağız. Personel ve personel eğitiminin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. insanları turizme geri kazandırmalıyız. İnsanlara turizmi yeniden sevdirmeliyiz. Bu konu çok büyük bir sorun teşkil etmeye başladı" dedi.

"FİYATA ODAKLI BİR SEZON OLDU" Personel sorununun hizmet kalitesine olumsuz etki yaptığını hatırlatan Tolga Kilit "Misafire sunacağımız hizmeti layığı ile yerine getirecek insanlar azaldıkça her şey dahil sisteminin değeri de düşüyor. Personel sorununu aşamazsak bu sene yaşadığımız gibi fiyata dayalı sezonlar yaşamaya devam ederiz. Antalya, kaliteli otelleri ve verdiği hizmet ile ön plana çıkıyordu. Ancak pazarlarımızda çok fazla çeşitlilik olmayınca da fiyatlarımız düşüyor. Biz otelciler bir yere kadar dik durabiliyoruz. Geçen seneye kıyasla daha iyi bir sezon yaşadık ancak çok fiyata odaklı bir sezon oldu" şeklinde konuştu.

"10 BİN ÇALIŞANIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK" Sezona geç başladıklarını belirten Tolga Kilit iç Pazar ve Rusya pazarına dikkat çekti. Kilit: "Bu sene iç pazar turizme iyi bir destek verdi. Avrupa pazarları sonradan açılması ile birlikte katkı sağladı ancak bu da istenilen seviyede değildi. BDT pazarı açılınca bir yoğunluk oluştu. Ama istenilen rakamlara ulaşabilmiş değiliz. Biz kendi şirketimiz adına 2019'a göre zararımızı yüzde 89'dan yüzde 50 oranına düşürdük. Eylül ayı ile ilgili de ümitliyiz. Güzel bir doluluk yakalayacağımızı düşünüyorum. Eylül'den sonra Mısır nasıl bir etki yapacak göreceğiz. Bu sezonun geneline bakarsak hiçbir otelci arkadaşımızın yüzde 100 doluluk ile ilerlediğini düşünmüyorum. Biz otellerimizi belirli bir dolulukta tuttuk. Otellerimizi yüzde 100 doldurmak isteseydik fiyatla hareket etmemiz gerekiyordu. Bu sene otellerimizi operasyona açarak yaklaşık 10 bin çalışanımızın yüzünü güldürdük. Bunun için de mutluyuz" dedi.

"NİRVANA İLE İYİ BİR MESAJ VERDİK" Tolga Kilit üst segment otelleri bir araya getirdiği Nirvana markasına da değindi. Nirvana markası ile güzel bir iş başardıklarını belirten Kilit, "Nirvana'nın farkını bu sene gösterdik ve çok güzel dönüşler aldık. Nirvana'nın kalite olgusu bizi çok ileriye taşıyacak. Nirvana Cosmopolitan ile turizm camiasına iyi bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.