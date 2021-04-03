'Survivor' yarışmasıyla tanınan Damla Can, papatya falı baktı. Çektirdiği fotoğrafları Instagram
'dan paylaşan Can, "Seviyor sevmiyor. Seviyor sevmiyor" diye yazdı. Can'ın mesajına sevgilisi Tolga Mendi'den cevap gecikmedi.
Mendi, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Can'ın karesine, "Seviyor" yazdı. Can ise oyuncuya, "O da biliyor. O da seviyor" yazarak Tarkan
'ın, 'Dudu' şarkısındaki sözlerle karşılık vermiş oldu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha önce Belgrad
Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.