Tolga Peker: İnşaat Sektöründe Pek Çok Yenilik Mevcut - Son Dakika
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Tolga Peker: İnşaat Sektöründe Pek Çok Yenilik Mevcut

12.10.2022 10:43
Tolga Peker: İnşaat Sektöründe Pek Çok Yenilik Mevcut

İnşaat sektöründe önemli yatırımlarda bulunan ve halihazırda Oliva Group ile Huasheng Electric Group firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını gerçekleştiren Tolga Peker, inşaat sektörünün pek çok yenilikle karşı karşıya olduğunu belirtti ...

"İnşaat sektörü Türkiye başta olmak üzere birçok ülke için lokomotif sektörlerden bir tanesi. Bu durum, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek ve sektöre yenilik sunacak çalışmalarda bulunmanın ne denli önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Halihazırda sektör, birçok yenilikle karşı karşıya bulunuyor. Sektörde projelerin kullanıcı dostu yapılabilmesi için sanal gerçeklik, inşaattaki adımların tamamını dijitale taşıyan yapı bilgi modelleme başta olmak üzere birçok yenilik, çalışmaların çok daha profesyonel bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak. Bu nedenle bu tür yeniliklerin projenin başlangıcından bitişine kadar ihtiyaç duyulduğunda kullanılması gerektiğini düşünüyorum."

Yenilikleri Yakında Takip Etmek Çok Önemli

Hangi sektör olursa olsun yenilikleri yakından takip etmenin değerli olduğunu belirten Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarını genel olarak şu sözlerle sürdürdü: "Bir sektörde teknoloji ne kadar etkili kullanılırsa o sektörün gelişmesi çok daha kolay olur. Bilindiği üzere teknoloji hızlı bir gelişme süreci içinde. Dolayısıyla yenilikçi teknolojileri inşaat sektöründe kullanmak, başarılı çalışmaları mümkün kılacaktır. Bu nedenle sektörde yer alan firmalar, yenilikleri yakından takip etmeli, bu yenilikleri çalışmalarında kullanmalı. Ancak bu şekilde sektörün gelişimi olanaklı hale gelir."

Gelişen Teknolojiye Ayak Uydurmak Yenilikçi Çalışmaları Mümkün Kılıyor

İnşaat sektöründe sanal gerçeklik, modüler inşaat, kendini iyileştirilebilen beton gibi yeniliklerin önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Yapıların inşasında kullanılan her bir teknoloji, çok daha yenilikçi ve sağlam yapıların oluşmasını sağlayacaktır. Örneğin kendini iyileştirebilen beton, yapıların sağlamlığını arttırıyor. Beton içinde meydana gelen sorunlar büyük bir probleme yol açmadan beton kendisini iyileştirmeye başlıyor. Bunun yanı sıra arttırılmış gerçeklik ile kullanıcı dostu yapılar inşa edilebiliyor. Bu tür teknolojileri kullanmak, inovatif çalışmalar içinde olmak anlamına geliyor. Bu nedenle sektörde yer alan ve çalışmalarda bulunan firmaların belirtilen teknolojileri incelemesi ve bu teknolojilerle entegre bir çalışma içinde olması oldukça değerli."

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