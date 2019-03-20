Son Dakika Haberleri: Tolga Sağ ve Erdal Erzincan'dan Unutulmaz Konser

Tolga Sağ ve Erdal Erzincan'dan Unutulmaz Konser

1 saat önce

Ardahan'ı tanıtma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen Tolga Sağ ve Erdal Erzincan Konseri, Ardahanlılardan yoğun ilgi gördü.

Tolga Sağ ve Erdal Erzincan'dan Unutulmaz Konser, System.String[]
Ardahan'ı tanıtma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen Tolga Sağ ve Erdal Erzincan Konseri, Ardahanlılardan yoğun ilgi gördü.

Ardahan'ı tanıtma ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen konser programında Türk Halk Müziği ses sanatçıları Tolga Sağ ve Erdal Erzincan sahne aldı.

Konsere Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan il Başkanı Yalçın Taştan, CHP Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda partili Ardahanlılar katıldı. Salonu dolduran CHPliler, konser etkinliğinde gecenin geç saatlerine kadar seçim öncesi coşkuyu doyasıya yaşadı.

Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programda vatandaşlar Tolga Sağ ve Erdal Erzincan'ın türkülerine eşlik ederken izdiham yaşandı. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

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