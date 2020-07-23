Tolga Yarman: "CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım" - Son Dakika

Tolga Yarman: "CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım"

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olduklarını açıkladı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olduklarını açıkladı.

Cihaner ve Yarman, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin yaptıkları ve hatta yapmadıklarıyla nasıl bir ülkede yaşanılacağını belirleme potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Cihaner, temel eleştirilerinin, partinin bu potansiyelini, devasa insan kaynağını ve tarihsel birikimini yeterince verimli kullanmadığı yönünde olduğunu vurguladı.

Kurultayın pandemi şartlarında düzenlenmesinin verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu ifade eden Cihaner, "Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır." dedi.

Cihaner, "Partimizin ana siyasi hattı ne olacak? Partimizin iç işleyişi ne kadar demokratik olacak?" tartışmalarını elden geldiğince kurultay gündemine taşımaya çalışacaklarını belirtti.

CHP'nin kurucu geleneğinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile mücadelenin kişilerle değil, Meclisle yürütülmesiyle doğduğunun altını çizen Cihaner, şunları söyledi:

"Öyleyse bugün CHP'nin en güçlü yönetim organı PM olmalıdır. Liderin seçtiği PM'ye değil, üyelerin seçtiği PM'nin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var. Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. Liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üyelerin, delegelerin, milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve PM'ye ihtiyacımız var. Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan biri olarak Genel Başkanlığa aday oldum. CHP Genel Başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz. Partide ortak karar, ülkede ortak karar. Partide demokrasi, ülkede demokrasi. Partide özgürlük, ülkede özgürlük. İhtiyacımız olan ise cesaret."

"En güçlü PM listesi için mücadele edeceğiz"

Açıklamasının ardından bir gazetecinin, "Genel Başkanlık adaylığı için gerekli imzayı bulabileceksiniz?" sorusuna İlhan Cihaner, "CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için gerekli olan koşulları karşıladığımız için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Ama daha 2 gün var ve daha güçlü bir hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

Cihaner, PM ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı antidemokratik mekanizmalar gelişti. Bunların başında da il ve ilçe kongrelerinde maalesef genellikle tek adaylı süreçler yaşandı. Bunun PM'ye olumsuz yansıyacağı gibi bir ön kabul var. Oysa delegelerimiz kesinlikle hiç kimsenin kontrolünde olmayacak, özgür iradelerini kullanabilecek bir mücadele geleneğinden geliyorlar. Biz tabii ki en güçlü PM listesinin ortaya çıkması için mücadele edeceğiz. Buna dair de çalışıyoruz. Parti Meclisimizin, delegelerimizin, özgür iradeleriyle partiyi en iyi temsil edecek, gerçekten iktidar kurultayı tanımlamasına yakışır bir şekilde güçlü bir PM ortaya çıkaracağına inanıyorum. Sanıldığı gibi CHP'li delegeler birilerinin robotu, birilerinin sadece isimlerini yazdığı kararlarını da onlara özgülemiş kimseler değildir. Çok büyük fedakarlıklarla, mücadelelerle buraya gelmiş kişilerdir."

Cihaner, "Daha önce Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce ile diyalogunuz oldu mu?" sorusuna, "Muharrem Bey partilimiz. Parti için önemli görevler yerine getirmiş bir dostumuz, yoldaşımız. Sürekli fırsat buldukça görüşüyoruz." karşılığını verdi.

Adaylığına ilişkin bir soru üzerine de Cihaner, "Kazanma azmi, isteği, umudu, cesareti olmasa zaten böyle bir yola çıkmazdık. Tabii ki kazanmayı düşünüyoruz. Ancak çok antidemokratik koşullarda bir kurultay yapıyoruz. Onun yaratacağı dinamiklerin neye dönüşeceğini kestiremiyorum. Ama biz kazanmak için çıktık, tüm mücadelemizde buna dayalı olacaktır." diye konuştu.

Cihaner, "Genel başkanlığı kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak?" sorusu üzerine, Türkiye'nin büyük sorunları bulunduğunu belirterek, "İlk önce parti örgütü yapısını, insan kaynağımızı en verimli kullanacak şekilde dizayn etmekle başlamamız lazım ki ülkenin sorunlarına en efektif, etkin çözümleri bulalım. Ama belki de bunların tamamının zeminini oluşturacak şekilde daha cesur, dönüştürücü, daha soldan politikaları hayata geçirmekle işe başlayacağız." dedi.

"CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım"

Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman da 37'nci Kurultay'da Genel Başkanlığa aday adayı oldu.

Yarman, yaptığı açıklamada, kurultayın toplum sağlığı açısından isabetli bir zamanda yapılmadığına dikkati çekerek, "Bugünkü CHP'yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım. Çok daha iyisini yapabileceğimize inandığım için buradayım. Çizgisinden saptığını izlediğimiz CHP'yi tekrardan coşkularla bu toplumun CHP'si, reçetesi, önderi ve özlemlerin sahibi kılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzasının Divan Başkanlığı'na sunulması gerekiyor.

Tolga Yarman: CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Tolga Yarman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tolga Yarman: 'CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım' - Son Dakika
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