Tolgahan Sayışman: Bunu sakın Almeda duymasın

Tolgahan Sayışman, kurduğu yapım şirketi Han Medya ve Yapım'ın ilk dizi projesi 'Sınır' için kolları sıvadı. Japon uyarlaması 2 sezonluk mini dizi olacak yeni projesi için oyuncu kadrosuyla önceki gün Rumelihisarı'nda bulunan Zoom'da bir araya gelen Sayışman, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAPIMCILIĞA AĞIRLIK VERECEĞİM"

Bundan sonra kariyerine ağırlıklı olarak yapımcı olarak devam edeceğinin altını çizen Sayışman, "Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim." dedi.

"İÇİME SİNEN BİR PROJE OLDU"

Drama ve gerilim türünde bir proje olacağını belirten Sayışman, " Japonya'nın ödüllü bir yapımı. Çok içime sinen bir proje, güzel bir çıkacağından şüphem yok. Çekimlere en kısa sürede başlıyoruz." dedi.

"Bu soruyu Almeda duymasın"

İkinci çocuklarını geçtiğimiz günlerde kucağına alan Sayışman, "İşler dışında bol bol gaz çıkartıyoruz. Nasıl tarif edileceğini anlatamayacağım bir duygu." dedi.

Sayışman, "Üçüncü çocuğu düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu soruyu aman eşim Almeda duymasın. Hele ki bu aralar." diyerek gülümsedi.