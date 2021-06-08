Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese İnşallah. Aramıza hış geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" ifadelerini kullandı
2008'DE EVLENMİŞLERDİ
Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti
Son Dakika › Magazin › Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin ikinci çocukları dünyaya geldi - Son Dakika Magazin