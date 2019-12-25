Tolgahan Sayışman Mardin'de - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tolgahan Sayışman Mardin'de - Son Dakika Magazin

Tolgahan Sayışman Mardin'de

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Sayışman'a Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller de eşlik etti.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Sayışman'a Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller de eşlik etti.


Oyuncuya organizasyona verdiği destekten dolayı Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından bir de plaket takdim edildi. Gençlerin Şampiyon dizisindeki boks maçlarından birini Mardin'de çekilmesi için ısrarı üzerine ekip bu ricayı geri çevirmedi. Dizinin Mardin'de çekilecek sahnesinde tüm öğrenciler gönüllü figurasyonluk yapacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:14 
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