Son Dakika Haberleri: Tolgay 150 Gün Sonra Vodafone Park'ta

Tolgay 150 Gün Sonra Vodafone Park'ta

18 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park'ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

Tolgay 150 Gün Sonra Vodafone Park'ta, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park'ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Tolgay Arslan Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park'a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

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