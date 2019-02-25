Tolgay 150 Gün Sonra Vodafone Park'ta
18 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park'ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 150 gün sonra Vodafone Park
'ta Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş
'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Tolgay Arslan Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor
karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park'a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
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