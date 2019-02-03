Son Dakika Haberleri: Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan Ayrılık Sürecini Anlattı

Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan Ayrılık Sürecini Anlattı

25 dakika önce

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığı dönemde yaşadığı zorlukları ve ayrılma sebebini açıkladı.

Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan Ayrılık Sürecini Anlattı, System.String[]
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakıldığı dönemde yaşadığı zorlukları ve ayrılma sebebini açıkladı.

Tolgay Arslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, son birkaç aydır kariyerinin en zor dönemlerini yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kadro dışı bırakılmama rağmen profesyonelliğin gereği olarak kendimi her daim göreve hazır tutmak için çok çaba sarf ettim. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma rağmen, son 2.5 aydır suni çim üzerinde antrenman yapabildim. Takımdan ayrı kaldığım bu 3 aylık sürenin sadece 1 haftasını ikinci takım ile çalışarak geçirebildim. Geriye kalan tüm zamanda bir hoca eşliğinde tek başıma çalıştım. Daha sonra ikinci takımla antrenmanlara devam etme isteğim reddedildi. Makul bir çim sahada çalışma isteğim de reddedildi. Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı."

Beşiktaş'ta yaşadığı süreç sonucunda sadece iki tercihinin kaldığını vurgulayan Tolgay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu an formasını gururla giydiğim ve beni daha ilk günden bağrına basan Fenerbahçe transfer olacaktım ya da futbol kariyerime aynı yerde kalarak devam edip maruz kaldığım bu gurur kırıcı davranışları sineye çekmeye çalışmakla uğraşacaktım. Gururum, herkes için olduğu gibi benim için de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir."

Yaşadıklarının Beşiktaş taraftarı ve takım arkadaşlarıyla hiçbir alakasının olmadığını aktaran Tolgay, Fenerbahçe'ye gelme kararının doğru olduğunu gördüğünü belirterek, "Fenerbahçe camiası tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Fenerbahçe bana şu dönemimde en ihtiyacım olanları verdi; samimiyet ve sevgi. Bugünden itibaren tek amacım Fenerbahçe camiasına terimin son damlasına kadar hizmet etmek ve Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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