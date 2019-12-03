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Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme!
6 saat önce
Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.
Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, şu sözleri kullandı;
TOLGAY: "MUTLU DEĞİLİM"
"Kariyerimde ilk defa böyle bir sezon geçiriyorum. Normalde sezonda 40-50 maç oynardım. Birkaç maç eksiğim var, bunu da kapatmaya çalışıyorum. Taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum.
Oynamayan oyuncu mutlu olmaz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:59
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