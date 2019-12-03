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Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme!

6 saat önce

Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme!, System.String[]

Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.


Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, şu sözleri kullandı;


TOLGAY: "MUTLU DEĞİLİM"


"Kariyerimde ilk defa böyle bir sezon geçiriyorum. Normalde sezonda 40-50 maç oynardım. Birkaç maç eksiğim var, bunu da kapatmaya çalışıyorum. Taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum.


Oynamayan oyuncu mutlu olmaz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum"

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:59 
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