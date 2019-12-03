Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme!

Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, şu sözleri kullandı;



TOLGAY: "MUTLU DEĞİLİM"



"Kariyerimde ilk defa böyle bir sezon geçiriyorum. Normalde sezonda 40-50 maç oynardım. Birkaç maç eksiğim var, bunu da kapatmaya çalışıyorum. Taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum.



Oynamayan oyuncu mutlu olmaz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum"